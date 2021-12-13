По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве прошла благотворительная акция (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой в Москве прошла очередная донорская акция "У крови нет нации", сообщает в понедельник Trend.

В Акции, организованной в Центре крови при поддержке АМОР и Первого Московского государственного медуниверситета имени Сеченова, приняли участие азербайджанские студенты, обучающиеся в вузах России.

Председатель Азербайджанского студенческого клуба Московского государственного медуниверситета имени Сеченова Симара Мамедова отметила активное участие молодежи в благотворительной акции по сдаче крови. Она также подчеркнула, что цель проведения акции - это оказание помощи больным онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, в том числе COVID-19.

Ответственный секретарь АМОР Джейхун Гусейнов отметил, что акция, проводимая два раза в год по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, стала традицией.

“Уже 13 лет проводится акция по сдаче крови "У крови нет нации". Каждый год азербайджанская молодежь демонстрирует активное участие”, - заявил Гусейнов.

Представитель Центра крови, врач-трансфузиолог Татьяна Кириллова рассказала о давнем сотрудничестве с АМОР, поблагодарила руководство ассоциации за акцию. Высоко оценив участие азербайджанской молодежи в благотворительной акции, она выразила уверенность в том, что эта традиция будет продолжаться долгие годы.

Акция "У крови нет нации" продлится три дня.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)