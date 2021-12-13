Представители Института управления инновациями и ТРИЗ в Национальной Академии Авиации (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 9 декабря 2021 года по приглашению Национальной авиационной академии председатель Правления Института инновационного менеджмента и ТРИЗ (IMTI) проф. Али Кутван и исполнительный директор института Натиг Алиев посетили учебное заведение.

Гостей ознакомили с Музеем истории гражданской авиации Национальной авиационной академии, Центром летной подготовки, Домом творчества студентов, Лабораторией авиационного моделирования.

Далее гостей приветствовал первый проректор академии Адалят Самедов, после чего участники встречи обсудили с профессорско-преподавательским составом важность использования технологий и методик ТРИЗ в обучении, практике и развитии гражданской авиации. и отмечена важность непосредственного участия Мастеров ТРИЗ в этом отношении.

В своем вступительном слове ученый секретарь Национальной авиационной академии, профессор Хагани Абдуллаев отметил особую перспективную роль применения технологии ТРИЗ в области авиации.

Профессор Али Кутван отметил важность следующей работы с использованием международных связей возглавляемого им института:

-Подготовка преподавателей ТРИЗ в Национальной авиационной академии по программе 40 + 40 часов;

-Подготовка и адаптация дидактических материалов и учебников к курсам ТРИЗ, разработка программ курсов ТРИЗ;

-Организация экспериментальных курсов по ТРИЗ и разработка обучающих программ в Национальной авиационной академии;

-Вовлечение студентов в мероприятия по применению знаний по ТРИЗ (конкурсы, конференции, участие в решении практических задач);

- Разработка онлайн-курсов дистанционного обучения по ТРИЗ для студентов;

Представляя информацию о Международном конкурсе «Кубок ТРИЗ 2022» (Международная Ассоциация «Саммит разработчиков ТРИЗ), Натиг Алиев отметил, что на предыдущем соревновании преподаватели и студенты МАА были представлены к Дипломам.

Деканы факультетов (доцент Нагиев Назим, доцент Мамедов Ильгар и доцент Агаева Севда) и заведующие кафедрами (член-корреспондент НАНА Исмайлов Исмаил и доцент Искендаров Ислам) подчеркнули важность применения различных аспектов ТРИЗ.

Есть план совместной работы в будущем. Организационную работу по внедрению ТРИЗ в МАА возложили на Фуада Дадашова, руководителя отдела технологий искусственного интеллекта ETNAPI, и Яхью Ахадова, Фарруху Алихумбатова, инженеров отдела.

По итогам встречи было решено создать совместный методический совет по ТРИЗ для решения этих вопросов.

Ожидается подписание Меморандума между IMTI и MAA.