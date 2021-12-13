Представители Института управления инновациями и ТРИЗ в Национальной Академии Авиации (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - 9 декабря 2021 года по приглашению Национальной авиационной академии председатель Правления Института инновационного менеджмента и ТРИЗ (IMTI) проф. Али Кутван и исполнительный директор института Натиг Алиев посетили учебное заведение.
Гостей ознакомили с Музеем истории гражданской авиации Национальной авиационной академии, Центром летной подготовки, Домом творчества студентов, Лабораторией авиационного моделирования.
Далее гостей приветствовал первый проректор академии Адалят Самедов, после чего участники встречи обсудили с профессорско-преподавательским составом важность использования технологий и методик ТРИЗ в обучении, практике и развитии гражданской авиации. и отмечена важность непосредственного участия Мастеров ТРИЗ в этом отношении.
В своем вступительном слове ученый секретарь Национальной авиационной академии, профессор Хагани Абдуллаев отметил особую перспективную роль применения технологии ТРИЗ в области авиации.
Профессор Али Кутван отметил важность следующей работы с использованием международных связей возглавляемого им института:
-Подготовка преподавателей ТРИЗ в Национальной авиационной академии по программе 40 + 40 часов;
-Подготовка и адаптация дидактических материалов и учебников к курсам ТРИЗ, разработка программ курсов ТРИЗ;
-Организация экспериментальных курсов по ТРИЗ и разработка обучающих программ в Национальной авиационной академии;
-Вовлечение студентов в мероприятия по применению знаний по ТРИЗ (конкурсы, конференции, участие в решении практических задач);
- Разработка онлайн-курсов дистанционного обучения по ТРИЗ для студентов;
Представляя информацию о Международном конкурсе «Кубок ТРИЗ 2022» (Международная Ассоциация «Саммит разработчиков ТРИЗ), Натиг Алиев отметил, что на предыдущем соревновании преподаватели и студенты МАА были представлены к Дипломам.
Деканы факультетов (доцент Нагиев Назим, доцент Мамедов Ильгар и доцент Агаева Севда) и заведующие кафедрами (член-корреспондент НАНА Исмайлов Исмаил и доцент Искендаров Ислам) подчеркнули важность применения различных аспектов ТРИЗ.
Есть план совместной работы в будущем. Организационную работу по внедрению ТРИЗ в МАА возложили на Фуада Дадашова, руководителя отдела технологий искусственного интеллекта ETNAPI, и Яхью Ахадова, Фарруху Алихумбатова, инженеров отдела.
По итогам встречи было решено создать совместный методический совет по ТРИЗ для решения этих вопросов.
Ожидается подписание Меморандума между IMTI и MAA.