Памятники материальной культуры в Карабахе были подвергнуты невероятным разрушениям - итальянский специалист

БАКУ/Trend/ - Памятники материальной культуры в Карабахе были подвергнуты невероятным разрушениям.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал итальянский специалист, реставратор компании Uni Construction Луиджи Скринци во время круглого стола на тему "Проекты реставрации памятников культурного наследия на освобожденных территориях Азербайджана: цели, проблемы, особенности, перспективы на будущее», организованном в Центре Гейдара Алиева.

Как отметил Скринци, “Карабах" означает "большой сад", "благоустроенное пространство, богатое зеленью".

«Однако ни одно из этих понятий сейчас в Карабахе не встретить. Сегодня проводится большая работа по возрождению, возвращению к жизни Карабаха. Благоустройство этих мест также имеет священное значение»,- добавил он.

( Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)