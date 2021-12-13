Развитие Карабаха может дать большой толчок развитию Азербайджана в целом - директор британской компании Mangera

БАКУ/Trend/- Развитие Карабаха может дать большой толчок развитию Азербайджана в целом.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал директор британской компании Mangera Yvars Architects Али Мангера во время круглого стола на тему "Проекты реставрации памятников культурного наследия на освобожденных территориях Азербайджана: цели, проблемы, особенности, перспективы на будущее», организованном в Центре Гейдара Алиева.

“Я осведомлен об истории Азербайджана и Карабаха. Развитие Карабаха может дать большой толчок развитию Азербайджана в целом. Крайне важно обеспечить возвращение молодежи в Карабах. Реализуя проекты на этой территории, Азербайджан может продемонстрировать миру важность обеспечения экологической устойчивости. Карабах является колыбелью культуры, имеет важное экономическое значение, а также является важным регионом для развития туризма. В настоящее время мы стали свидетелями страшных разрушений в Карабахе. Сейчас мы думаем о том, как восстановить и отреставрировать здешние здания, памятники”, - сказал Али Мангера.

( Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев. )