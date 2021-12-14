В Азербайджане объявлены результаты конкурса MEDİA (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты конкурса, объявленного Агентством развития медиа Азербайджана (MEDİA).
Как сообщает во вторник Trend, конкурс был объявлен 23 ноября 2021 года.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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