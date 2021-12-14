БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 34 799 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4 359, вторую - 5 153, третью - 25 287 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 928 879. Первую дозу вакцины получили 5 124 934, вторую - 4 622 381, третью - 1 181 564 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)