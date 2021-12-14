В Азербайджане выявлено еще 922 случая заражения коронавирусом, вылечился 1 621 человек (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:34 )

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 922 случая заражения коронавирусом, 1 621 человек вылечился, 19 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 605 920 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 578 756 человек вылечились, 8 123 – скончались, число активных больных составляет 19 041.

За последние сутки в стране проведены 11 085 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 694 341.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)