В Азербайджане выявлено еще 922 случая заражения коронавирусом, вылечился 1 621 человек (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 922 случая заражения коронавирусом, 1 621 человек вылечился, 19 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 605 920 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 578 756 человек вылечились, 8 123 – скончались, число активных больных составляет 19 041.
За последние сутки в стране проведены 11 085 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 694 341.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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