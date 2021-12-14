Бинагадинский филиал Банка АВВ представлен в новой концепции и готов к обслуживанию клиентов!

БАКУ/Trend/ - Обновленный в соответствии с новым фирменным стилем Бинагадинский филиал АВВ, введен в эксплуатацию. Изменился также и адрес филиала, который находится в новой удобной и доступной для клиентов локации: метро «Азадлыг», улица Сулеймана Сани Ахундова, 42.

В обновленном филиале созданы все необходимые условия для оказания клиентам услуг самого выского уровня. Клиенты Бинагадинского филиала АВВ могут воспользоваться широким спектром услуг, таких как: кассово-расчетные операции, потребительское, ипотечное и бизнес-кредитование, депозиты, денежные переводы, заказ пластиковых карт, операции с наличной валютой и пр.

Первый Заместитель Председателя Правления АВВ Ильхам Габибуллаев отметил, что процесс обновления филиалов банка успешно продолжается: «Обновление наших филиалов создает широкие возможности для более качественного обслуживания наших клиентов из разных сегментов. Бинагадинский филиал разработан в соответствии с обновленным брендом АВВ. Для нас является важным, чтобы наши филиалы и отделения соответствовали нашему мотто «Современный, Полезный, Универсальный», который лег в основу обновленного бренда АВВ». Он также добавил, что в ближайшее время будут открыты и другие обновленные филиалы и отделения.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.