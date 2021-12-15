БАКУ /Trend/ - В ближайшем будущем в Азербайджане планируется создать структуру, альтернативную школьным ассоциациям родителей и учителей.

Об этом сказала глава Управления образования Баку Мехрибан Велиева, передает в среду Trend.

По ее словам, проблемы в связи со школьными ассоциациями родителей и учителей уже некоторое время стоят на повестке дня.

"Отмечу, что эти ассоциации работают как НПО, чья деятельность направлена на обеспечение социальной поддержки школам. К их деятельности не могут быть привлечены школьное руководство и учителя. Эти ассоциации работают только на добровольной основе - по желанию родителей", - сказала Велиева.

Глава управления отметила, что в связи с этим обсуждается идея создания общественной структуры для правильной организации отношений между родителями и учителями, родителями и школой.

"В этой связи уже есть интересные предложения", - сказала Велиева.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)