БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 31 356 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 520, вторую - 4 286, третью - 23 550.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 960 235. Первую дозу вакцины получили 5 128 454, вторую - 4 626 667, третью - 1 205 114 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)