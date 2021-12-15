В Азербайджане правительство погасит задолженность ОАО «Азеристиликтеджхизат» (версия 2)

(первая версия в 16:19)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане правительство обязалось погасить задолженность ОАО «Азеристиликтеджхизат» в размере более 34 миллионов манатов Производственному объединению (ПО) «Азеригаз».

Об этом сказал завотделом по связям с общественностью ПО Эльданиз Велиев, сообщает в среду Trend.

По его словам, уже перечислены средства в размере 12 миллионов манатов из общей суммы задолженности в 32 миллиона манатов. Оставшаяся часть долга также будет погашена в ближайшее время.

«14 ноября состоялись переговоры с руководством ОАО «Азеристиликтеджхизат», потому что на следующий день нужно было начать подачу отопления. По их итогам ПО «Азеригаз» дало ОАО неделю на погашение долга. Речь шла о более чем 34 миллионах манатов. Но поскольку ОАО «Азеристиликтеджхизат» считает 14 миллионов из этих средств предметом спора, речь шла о более чем 20 миллионах манатов. На следующей встрече с учетом просьбы ОАО было решено дать ему время на оплату долга до 15 декабря. Учитывая серьезность вопроса, правительство выделило ОАО «Азеристиликтеджхизат» 12 миллионов манатов и обязалось уплатить оставшуюся часть долга. Тем самым вопрос задолженности между двумя государственными структурами считается решенным», - сказал Велиев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)