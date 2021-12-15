В Азербайджане срок действия направления по ОМС составляет 10 дней - начальник отдела

Общество 15 декабря 2021 21:36 (UTC+04:00)
В Азербайджане срок действия направления по ОМС составляет 10 дней - начальник отдела

БАКУ / Trend / - В Азербайджане срок действия направления по ОМС составляет 10 дней. По истечении данного срока необходимо получить новое направление.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник отдела направлений Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Ариф Акберов.

От отметил, что лицо может обратиться в больницу в течение 21 дня, если амбулаторное обслуживание отмечено в направлении в рамках системы ОМС.

"Если пациенту была проведена какая-либо операция, он может повторно обратиться к тому же врачу и больнице в течение 45 дней ", - сказал Ариф Акберов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

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