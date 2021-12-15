MÜSİAD - пример азербайджано-турецкого братства - Рашад Джабирли

БАКУ / Trend / - Я был горд тем, что являлся частью MÜSİAD-Azerbaijan и членом его правления. Сегодня я лидер. Достижение этой чести - счастье, которое не могу описать.

Как сообщает Trend, это сказал новоизбранный глава MÜSİAD-Azerbaijan Рашад Джабирли.

Он поблагодарил за оказанное ему доверие.

"Выражаю благодарность членам правления во главе с господином Абдуррахманом Узуном, семье MÜSİAD-Azerbaijan, всему руководству во главе с президентом MÜSİAD, господином Махмутом Асмалы. Понимаю, какая ответственность на меня ложится. Верю, что при поддержке глав, семьи MÜSİAD, достойно выполнив свой долг, передам свою должность следующему лидеру. Обещаю, что сделаю все возможное на этой почетной и ценной должности", - отметил он.

Джабирли заявил, что MÜSİAD-Azerbaijan с каждым днем ​​будет продолжать свой путь, ведущий к успеху.

"С вашего разрешения я представляю вам последний пункт Шушинской декларации, подписанной главами Азербайджана и Турции 15 июня 2021 года. Соответствующие ведомства двух стран будут проводить совместную деятельность в области гуманитарных наук, социальной защиты, науки, образования, здравоохранения, культуры, молодежи и спорта, обеспечивая необходимую господдержку", - заявил он.

Джабирли отметил, что отношения дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией имеют древнюю историю.

"На протяжении веков наши народы всегда поддерживали друг друга, тесно сотрудничали, были, как мудро сказал Великий лидер Гейдар Алиев, "Одной нацией, двумя государствами". Не случайно основатель турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк считал радость Азербайджана - радостью Турции, печаль Азербайджана - печалью Турции. Как представители одной нации, мы сделаем все возможное для дальнейшего развития и углубления этих отношений", - подчеркнул он.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)