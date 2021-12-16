БАКУ /Trend/ - В Баку вынесен приговор бывшему директору "Ени клиника" и другим лицам.

Как сообщает в четверг Trend, в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего директора «Ени клиника» Парвиза Аббасова, а также ряда лиц - Галиба Наджафова, Вюсали Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева.

На судебном процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева последнее слово было предоставлено обвиняемой Вусале Алиевой. Обвиняемая сказала, что является матерью двоих детей и в настоящее время беременна. Она частично признала свою вину, попросила прощения у суда за содеянное, а также сказала, что просит суд принять во внимание, что у нее на попечении находится двое несовершеннолетних детей.

На процессе обвиняемым был вынесен приговор. По приговору суда бывший директор клиники Парвиз Аббасов был приговорен к восьми годам 6 месяцам лишения свободы. Обвиняемой Вусале Алиевой было назначено условное наказание, остальные обвиняемые были приговорены к восьми годам лишения свободы каждый.

Напомним, что на прошлом заседании суда гособвинитель попросил приговорить Аббасова к 10 годам лишения свободы, других обвиняемых - к девяти, Вусалю Алиеву - к шести годам лишения свободы. В официальном обвинении говорится, что обвиняемые брали денежные средства у родственников лиц, больных COVID-19, взамен на их размещение в медучреждении и обеспечение стационарного лечения.

Отметим, что среди обвиняемых Галиб Наджафов работал врачом-радиологом в клинике "Buta", Вусаля Алиева - менеджером в клинике "Avrasiya" и ООО " Viola ", Аваз Гусейнов - в Институте безопасности пищевых продуктов. Самир Мирзоев являлся безработным.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)