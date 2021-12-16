PwC Azerbaijan оповестила о предлагаемых поправках в Налоговый кодекс и Трудовой кодекс

15 декабря 2021 года PwC Azerbaijan провела налоговую и правовую сессию для своих клиентов в отеле JW Marriott Absheron. Заседание в основном было посвящено поправкам в Налоговый кодекс 2022 года и другим важным изменениям в предпринимательском законодательстве Азербайджана.

На сессии присутствовали 150 участников, представляющих крупные компании из различных секторов экономики, такие как генеральные директора, финансовые директора, налоговые и юридические менеджеры. Мероприятие проходило в полном соответствии с применимыми ограничениями COVID.

Команда PwC рассказала о поправках в Налоговый кодекс и Трудовой кодекс, а затем и о новых правилах трансфертного ценообразования.

Спикерами сессии были Гюнель Садиева, Джавид Алиев и Руфат Шахбазов из группы налоговых консультантов, Анар Назиров из группы налоговой отчетности и стратегии, Эльчин Мамедов и Нармин Хашимли из PwC Legal.

В конце мероприятия была проведена сессия вопросов и ответов со спикерами, которые поделились своим опытом.

PwC рада приветствовать всех своих гостей и благодарит их за активное участие!