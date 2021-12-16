БАКУ /Trend/ - Находящийся под арестом экс-глава Исполнительной власти Гедабекского района Салех Рустамли прекратил голодовку, он чувствует себя нормально, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Пенитенциарную службу Азербайджана.

Отметим, что Рустамли был задержан в 2018 году по обвинению по ст. 192.3.2 ( незаконное предпринимательство с получением прибыли в особо крупном размере), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем организованной группой) и др. статьям УК Азербайджана, и осужден на 7 лет и 3 месяца.

Напомним, что в 1992-1993 гг. он был главой Исполнительной власти Гедабекского района.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)