В Иране за сутки от коронавируса скончались более 60 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались 63 человека, а с начала пандемии - 130 946.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана.

По данным ведомства, за сутки в Иране коронавирусом заразились 2 500 человек, а с начала пандемии - 6 165 454. Состояние 2 975 заболевших оценивается как тяжелое.

До сегодняшнего дня от коронавируса в стране выздоровели 5 990 898 человек, проведено более 40,4 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране использовано около 112 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 58,9 миллиона, вторую - 49,9 миллиона, третью - 3,3 тысячи человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)