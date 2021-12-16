Творчество Низами отличается своей величиной и своеобразием - министерство культуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская литература, искусство, культура взрастила многих исторических личностей. Творчество Низами отличается своей величиной и своеобразием.

Об этом заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев сказал, выступая на симпозиуме на тему "Культурное наследие Низами Гянджеви - XXI век", сообщает Trend.

По его словам, многие иностранные граждане исследуют творчество Низами.

"Мы находимся в постоянном контакте с ними, и, беседуя, заново открываем для себя Низами. Мы читаем произведения Низами в переводе, а они с языка оригинала - на фарси, и говорят, что Низами отличается от других поэтов его времени. Считаю, что мы не полностью еще поняли творчество Низами. На это есть субъективные причины. Потому что нас долгие годы обучали его творчеству с призмы советской школы. Западные исследователи говорят, что Низами энциклопедически подошел к человеку, к человеческому обществу", - подчеркнул замминистра культуры.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)