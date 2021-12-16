В Азербайджане выявлено еще 984 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 748 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 984 случая заражения коронавирусом, 1 748 человек вылечились, 12 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 608 060 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 582 243 человека вылечились, 8 149 – скончались, число активных больных составляет 17 668.

За последние сутки в стране проведены 12 440 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 718 629.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)