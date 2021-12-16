БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 30 303 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 335, вторую - 4 126, третью - 22 842.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 990 538. Первую дозу вакцины получили 5 131 789, вторую - 4 630 793, третью - 1 227 956 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)