Впервые в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти создан Регистрационный центр IELTS (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Бакинская высшая школа нефти (БВШН) и British Council (Британский совет) подписали соглашение о создании Регистрационного центра IELTS в БВШН. Согласно соглашению, впервые в стране British Council будет регистрировать людей, желающих сдать онлайн-экзамен, в этом Регистрационном центре. Документ подписали ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов и директор British Council в Азербайджане Фрэнсис Гарденер-Трехо.

На церемонии подписания, состоявшейся в кампусе Бакинской высшей школы нефти с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в Азербайджане Джеймса Шарпа, ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что проект является следующим этапом сотрудничества между British Council и БВШН. Говоря о Центре АССА, открытом несколько месяцев назад в БВШН совместно с British Council, ректор сказал, что этот центр, являющийся одним из пяти центров АССА в мире, за короткое время поднялся на второе место и что в нем работают около 50 человек. Эльмар Гасымов выразил уверенность, что в ближайшие месяцы центр станет крупнейшим в мире Регистрационным центра IELTS. «То, что Центр ACCA и Регистрационный центр IELTS были открыты впервые в стране в БВШН свидетельствует о высокой репутации нашего вуза. Уверен, что этот центр станет ведущим центром не только в нашей стране, но и в регионе. Услугами центра будут пользоваться как наши студенты, так и наши молодые люди, которые в будущем будут сдавать экзамены для обучения в престижных университетах по всему миру».

Ректор отметил, что Бакинская высшая школа нефти, функционирующая в течение 10 лет, успешно сотрудничает с Великобританией и что British Council внес большой вклад в это сотрудничество. Говоря о важности английского языка, Эльмар Гасымов сказал, что Бакинская высшая школа нефти была создана 10 лет назад Указом Президента Ильхама Алиева с целью подготовки высококвалифицированных англоязычных кадров и что вуз уже 10 лет успешно готовит англоговорящих технических специалистов. Ректор подчеркнул, что выпускники БВШН работают во многих престижных компаниях, удостаиваются стипендий от университетов со всего мира и активно участвуют в процессах обучения и управления вузом, что свидетельствует об успехах, достигнутых БВШН за последние 10 лет.

Выразив удовлетворение своим визитом в Бакинскую высшую школу нефти, посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп выразил уверенность, что центр принесет большую пользу молодым людям. Посол высоко оценил сотрудничество между БВШН и British Council, подчеркнув, что это сотрудничество является новым аспектом в качестве образования. «Английский язык - это язык настоящего и будущего, и поэтому здесь преподаванию этого языка уделяется особое внимание. Мы очень рады начать сотрудничество с Бакинской высшей школой нефти, и мы надеемся на новое сотрудничество с ней в будущем».

Говоря о важности соглашения, директор British Council в Азербайджане Фрэнсис Гарденер-Трехо отметил, что партнерство, кроме всего прочего, поможет студентам освоить английский язык на высшем уровне. Он сказал, что это сотрудничество принесет большую пользу БВШН и что оно будет специализированным сотрудничеством. «Мы очень успешно сотрудничаем с Бакинской высшей школой нефти, и это новое партнерство будет очень полезным для молодых людей в том, что касается процесса регистрации на IELTS и признания сертификата IELTS. А это еще один аспект этого сотрудничества. Признание сертификата IELTS Бакинской высшей школой нефти и обучение студентов в БВШН на основе этого сертификата свидетельствует о том, что прием студентов в БВШН осуществляется на основе высокого балла и что вуз обеспечивает студентов высоким уровнем образования».