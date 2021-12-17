В Азербайджане на сегодня проживают 132 тыс. иностранцев – Госмиграционная служба
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на сегодняшний день проживают 132 тысячи иностранцев.
Об этом сказал в пятницу журналистам глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает Trend.
По его словам, в основном это граждане соседних стран.
«13 процентов проживающих в Азербайджане иностранцев – это лица, которые могут оставаться на территории страны 15 дней. Они проживают здесь без регистрации. Если срок пребывания в Азербайджане превышает 15 дней, то они проходят регистрацию», - сказал Гусейнов.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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