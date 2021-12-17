Сахиль Керимли прокомментировал законопроект "О медиа"

БАКУ / Trend / - Мы ознакомились с законопроектом "О медиа", можно сделать вывод, что он подготовлен идеально. В последние годы законодательная база Азербайджана полностью обновлена и соответствует мировым стандартам.

Об этом сообщил заместитель генерального директора Международного Информационного Агентства Trend Сахиль Керимли.

Он отметил, что регулирующий сферу прессы закон был принят в конце 90-х годов и не соответствовал сегодняшним реалиям.

"Была большая необходимость в новшестве. Считаю, что закон "О медиа" является прогрессивным. Это очень важный документ для дальнейшего развития прессы Азербайджана. Азербайджан - правовое государство, мы постоянно интегрируемся в современный мир. В данном случае пресса, считающаяся четвертой властью, должна обновляться и развиваться согласно модернизации страны. Для этого был необходим новый закон. Проект, который обсуждается и будет принят в ближайшее время, полностью отвечает интересам профессиональных СМИ", - отметил он.

Керимли подчеркнул, что в последние дни некоторые "эксперты", считающие себя умными и не имеющие даже представления о новом законопроекте, пытаются очернить его.

"Эти силы не могут принять развитие Азербайджана, продолжают свою прежнюю грязную деятельность. В частности, некоторые западные круги до сих пор не могут переварить историческую Победу Азербайджана в Карабахе, хотят затмить успехи нашей страны. Поэтому проект закона "О медиа" довольно продвинутый, почти каждый пункт основан на реалиях современного мира, международных конвенций. С другой стороны, новый проект не для тех, кто занимается рэкетной журналистикой в стране, кто хочет втянуть прессу в хаос. Ясно, что новый закон сыграет важную роль в наведении порядка и профессионализма в сфере СМИ. Произвол, царящий в нашей прессе, будет устранен. Мы полностью уверены, что каждый профессиональный, патриотичный представитель прессы, который думает об интересах Азербайджана и народа, поддерживает новый законопроект и возлагает на него большие надежды", - подчеркнул Сахиль Керимли.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)