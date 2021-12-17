MEDİA и Нацсовет по телерадиовещанию Азербайджана о законопроекте «О медиа» (версия 4)

Общество 17 декабря 2021 14:28 (UTC+04:00)

(первая в 10:33)

БАКУ /Trend/ - Агентство развития медиа (MEDİA) и Национальный совет по телевидению и радиовещанию Азербайджана внесли ясность в утверждения, касающиеся законопроекта «О медиа».

Как передает в пятницу Trend, в совместном заявлении, распространенном структурами, говорится, что до внесения законопроекта на рассмотрение Милли Меджлиса (парламент) были организованы широкие общественные обсуждения документа с участием представителей множества СМИ, учтены мнения и предложения журналистов, которые подчеркнули, что он имеет важное значение с точки зрения оздоровления отечественных органов медиа.

В заявлении отмечается, что Агентство развития медиа и Национальный совет по телевидению и радиовещанию Азербайджана с одобрением относятся к активному участию представителей различных сфер общества в обсуждении законопроекта и расценивают это как показатель большого интереса к данному документу.

«Законопроект подготовлен с учетом международных норм, принципов и прогрессивного мирового опыта. При разработке отдельных норм документа были изучены аналогичные законы разных стран, нормы, отвечающие передовым стандартам, были сформированы в соответствии с социальным заказом общества, передовыми стандартами, опытом зарубежных стран и прецедентами ЕСПЧ. Законопроект не противоречит ни статье 10 Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод», ни статье 50 Конституции Азербайджана, а отвечает требованиям соответствующих положений и определяет механизм их защиты.

Один из наиболее обсуждаемых вопросов в рамках законопроекта связан с выдачей журналистских удостоверений. Обращение по вопросу получения журналистского удостоверения подается на добровольной основе. Журналист может беспрепятственно осуществлять свою деятельность и без получения этого удостоверения, используя все механизмы правовой защиты. Журналист, обратившийся по вопросу включения в Реестр медиа, после предоставления предусмотренной законом информации получает такую возможность, как и возможность получения удостоверения. Журналистское удостоверение подтверждает, что журналист действительно включен в Реестр медиа. Для его получения журналист не должен пройти какой-либо тест. Включение СМИ в реестр направлено на совершенствование и оптимизацию механизма защиты их прав, определение субъектов медиа и круга журналистов, которым могут быть предоставлены льготы, формирование экономической и правовой основы проектов по поддержке их развития», - говорится в совместном заявлении.

В нем отмечается, что для получения журналистского удостоверения не обязательно быть гражданином Азербайджанской Республики, постоянно проживающим на ее территории.

«Законопроект не регулирует работу представителей СМИ, занимающихся противоправной деятельностью, поскольку эта деятельность не является предметом данного документа. Законопроект направлен именно на развитие профессиональной журналистики и ликвидацию негативного восприятия журналистики и журналистов в обществе. Законопроект не ограничивает свободы журналиста для выполнения им своей миссии, в том числе право на проживание за границей, и такой подход не может быть предметом обсуждений», - говорится в совместном заявлении.

При определении требований, предъявляемых к информации, публикуемой и (или) распространяемой в СМИ, а также случаев, в которых допускается использование или распространение конфиденциальных аудио- и видеозаписей, приводятся ссылки на конкретные положения Европейской конвенции «О защите прав и основных свобод человека» и статью 32 Конституции Азербайджана. Эта норма делает акцент не на аудио или видеозаписи, фотосъемке какого-либо лица без его ведома, а на способе осуществления этой деятельности, то есть на тайном использовании технических средств для получения информации. Это положение закреплено и в действующем законе Азербайджана «О СМИ». Эта норма, применявшаяся на протяжении многих лет, оправдала себя на практике и ни разу не стала предметом обсуждений и споров, отмечается в совместном заявлении.

В законопроекте сделана ссылка на законы Азербайджана «О военном положении», «О чрезвычайном положении», «О борьбе с религиозным экстремизмом», «О борьбе с терроризмом», регламентируется деятельность работников медиа в период военного и чрезвычайного положения, в зоне проведения спецоперации против религиозного экстремизма, а также в зоне антитеррористической операции. Так, определение рамок деятельности представителей СМИ в период военного и чрезвычайного положения, в зонах проведения специальных операций по противодействию религиозному экстремизму и терроризму вытекает из общественной необходимости, имеющей обязательный характер и направленной на защиту общественных интересов и прав других лиц. Таким образом, несмотря на то, что законопроект стал предметом многочисленных обсуждений, его нормы полностью отвечают требованиям Европейской конвенции «О защите прав и основных свобод человека» и соответствуют ее сути, говорится в заявлении.

Дискуссии вокруг законопроекта без полного понимания его текста и сути во многих случаях приводят к ошибочным выводам, один из которых связан именно с деятельностью социальных сетей и «блогеров». Вопреки обсуждаемому, ни одно из положений законопроекта не распространяется на деятельность социальных сетей и «блогеров». Наоборот, ни один из пунктов законопроекта не касается деятельности соцсетей и «блогеров. А представления о понятии «платформенный вещатель» являются результатом совершенно неправильного подхода. Это понятие не является тождественным с понятием «интернет-телевидение», это более широкое понятие. Понятие «платформенный вещатель» относится к вещателю с других платформ, за исключением метода открытого наземного вещания (платная наземная платформа, кабельное телевидение, IPTV, OTT, интернет и т. д.). Только интернет-телеканалы, которые хотят стать «платформенными вещателями», должны соответствовать определенным требованиям (трансляция со своего сайта, наличие расписания программ, минимум 6 часов вещания и т. д.), чтобы подать заявку на получение лицензии. Получив эту лицензию, они заключают договор с операторами и получают возможность быть представленными на вышеупомянутых платформах. Лицензия «Платформенный вещатель, осуществляющий спутниковое вещание», кроме того, позволит им быть представленными в спутниковом вещании. Таким образом, платформа не предусматривает каких-либо ограничений на деятельность интернет-телевидения, которое не соответствует или не желает соответствовать требованиям лицензии вещателя. Несмотря на неоднократные заявления в связи с этим со стороны соответствующего органа, все же высказываются субъективные суждения. В целях дальнейшего уточнения в правовой плоскости данного вопроса планируется внести предложение о добавлении в проект уточняющего положения.

Другой момент, упомянутый в обращении, связан с Аудиовизуальным советом, который будет выполнять функции регулирующего органа по аудиовизуальным медиа. В настоящее время регулирующим органом телевизионного и радиовещания является Национальный совет по телевидению и радиовещанию. Законопроект содержит положения, касающиеся Аудиовизуального совета, которые адаптируются к частям, касающимся Национального совета по телевидению и радиовещанию в действующем законодательстве (формирование Совета, его финансирование, основные задачи и т. д.). Ряд положений даже ограничивает полномочия Аудиовизуального совета. Так, было сокращено число членов Совета с 9 до 7, исключена возможность назначения более двух раз одного и того же члена Совета, срок полномочий сокращен с 6 до 5 лет.

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