Два крупных выигрыша в мгновенной лотерее "Qızıl-2" нашли своих обладателей

БАКУ/Trend/ - Два крупных выигрыша в мгновенной лотерее “Qızıl-2”, организованной ОАО Azərlotereya, нашли своих обладателей. Выигрыши по 25 000 манат достались своим счастливым победителям в регионах страны.

Обладатель крупного выигрыша в Ордубаде Салех Ибрагимов говорит, что купил лотерейный билет в районном центре в киоске. “Покупая билеты, я верил, что однажды стану победителем лотереи. Однако, когда я получил эту радостную новость, от удивления не мог поверить, что я выиграл. Я и дальше буду продолжать покупать билеты. Советую всем испытать счастье, приобретая лотерейные билеты", - поделился своим мнением С.Ибрагимов.

Второй крупный выигрыш в мгновенной лотерее "Qızıl-2" был зафиксирован в Бейлагане. Житель Бейлагана Тарзан Агаев рассказал о своей уверенности в том, что всем однажды может повезти и они выиграют в лотерее.

Подробную информацию о правилах игры "Qızıl-2" можно найти по ссылке: https://azerlotereya.com/az/content/67

Напомним, что в мгновенной лотерее “Qızıl-2” все еще остается шанс выиграть крупный выигрыш суммой 25 000 манат. Не упустите свою удачу, приобретайте билеты мгновенных лотерей ”Brilliant“, ”Şans ulduzu“ и ”Qızıl“, организованных ОАО ”Azərlotereya“, в точках по продажам лотерей, в отделениях ”Азерпочт“ и в сети магазинов "Maxi.az", а с 17 декабря и в магазинах “Optimal”.

Подробную информацию вы можете получить на официальном сайте www.azerlotereya.com