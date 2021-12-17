СТП объявляет очередной отбор на Программу Стажировки на 2022 год

БАКУ/Trend/ - Группа компаний СТП представляет следующий оплачиваемый проект стажировки под названием "Программа стажировки СТП - 2022", целью которого является поддержка развития молодых талантов в различных производственных отраслях.

Программа стажировки под руководством местных и зарубежных специалистов в области промышленного производства и управления будет охватывать различные профессии и специальности в 7 предприятиях, входящих в группу компаний СТП.

Основной целью этого проекта является поддержка и развитие знаний и профессиональных навыков молодых людей, которые только получили высшее образование, не имеющие опыта работы, а также подготовка кадров, обладающих большим потенциалом для дальнейшего развития и выдающимися индивидуальными показателями, осознающих свою социальную ответственность и способных создавать ценность в различных отраслях экономики.

Напомним, что в 2021 году в программу стажировки, реализуемую СТП, поступило более 4500 заявок, из которых около 400 подходящих кандидатов приняли участие в различных онлайн и офлайн этапах отбора. В итоге около 40 особо отличившихся молодых людей по 19 профессиям и специальностям были привлечены к оплачиваемой стажировке в течение 6 месяцев в предприятиях СТП.

Подготовка программы стажировки и процесс отбора были организованы совместно с профессиональной командой СТП. В прогамме были задействованы 20 наставников с большим опытом работы, чтобы повысить профессиональные компетенции кандидатов во время стажировки.

24 стажера, успешно прошедшие предыдущую программу стажировки, в настоящее время работают специалистами в 7 различных компаниях и государственных учреждениях страны.

Воспользовавшись этой возможностью стажировки, созданной Сумгаитским Технологическим Парком на 2022 год, молодые специалисты, которые хотят присоединиться к профессиональной команде и сделать первые шаги своей карьеры в первом и крупнейшем промышленном технологическом парке в регионе, могут зарегистрироваться и подать заявку на портале internstp.com до 6 января 2022 года. Следует отметить, что при отборе кандидатов будут рассматриваться только те обращения, которые поступили через официальный портал компании.

Группа компаний СТП создает условия труда и ведет документацию для участников «Программы стажировки СТП 2022» в соответствии с Трудовым кодексом Азербайджанской Республики, а также обеспечивает их транспортом и питанием.

Более подробную информацию о профессиях и специальностях, заявленных в программе стажировки, можно найти на официальном портале группы компаний СТП (https://internstp.com/) и на страницах социальных сетей.