В Азербайджане выявлено еще 755 случаев заражения коронавирусом, вылечился 1 671 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 755 случаев заражения коронавирусом, 1 671 человек вылечился, 18 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 608 815 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 583 914 человек вылечились, 8 167 – скончались, число активных больных составляет 16 734.

За последние сутки в стране проведено 10 804 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 729 433.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)