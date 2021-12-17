БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 27 321 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 158, вторую - 3 611, третью, бустерную дозу - 20 552 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 017 859. Первую дозу вакцины получили 5 134 947, вторую - 4 634 404 человека. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 248 508 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)