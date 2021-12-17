Повышение минимальной зарплаты в Азербайджане коснется 800 тыс. человек – минтруда (версия 2)

(первая версия в 16:38)

БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Азербайджана о повышении минимальной заработной платы до 300 манатов коснется 800 тысяч человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

«Согласно новому распоряжению Президента Ильхама Алиева, минимальная месячная зарплата повышена с 250 до 300 манатов. Распоряжение вступит в силу с 1 января 2022 года. Минимальные зарплаты работников сфер, финансируемых из госбюджета, будут приведены в соответствие с этим распоряжением. Повышение минимальной зарплаты позволит повысить зарплаты по всем ступеням единой тарифной сетки. Рост минимальной зарплаты и зарплаты лиц, получающих ее в соответствии с единой тарифной сеткой, коснется 800 тысяч человек. С января будут повышены зарплаты 400 тысяч работников госсектора и 400 тысяч работников частного сектора», - говорится в сообщении минтруда.

Это повышение является продолжением реформ, обеспечивающих серьезный рост соцвыплат по всем направлениям, отмечается в сообщении.

«За последние три года минимальная зарплата выросла в 2,3 раза – со 130 до 300 манатов. В будущем году минимальная зарплата на 43 процента превысит прожиточный минимум 2022 года (210 манатов)», - говорится в сообщении.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)