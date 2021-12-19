В Азербайджане выявлен еще 921 случай заражения коронавирусом, вылечились 1 382 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 921 случай заражения коронавирусом, 1 382 человека вылечились, 17 - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 610 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 586 666 человек вылечились, 8 199 – скончались, число активных больных составляет 15 453.

За последние сутки в стране проведено 10 676 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 750 604.