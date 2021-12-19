БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 20 738 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 701, вторую - 3 247, третью, бустерную дозу - 14 790 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 066 874. Первую дозу вакцины получили 5 140 913, вторую - 4 641 869 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 284 092 человека.