Студенты Бакинской высшей школы нефти выиграли конкурс стартапов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Команда AzPlagio Бакинской высшей школы нефти (БВШН) выиграла конкурс EdTech Startup Competition, организованный Министерством образования. Команда заняла первое место в финальном этапе конкурса.

244 команды приняли участие в конкурсе EdTech Startup Competition, состоящем из 2-ух этапов. Из них 10 команд, показавших лучшие результаты, вышли в финал.

Главный победитель конкурса, команда AzPlagio БВШН, получила инвестицию в размере 10 тыс. манатов на реализацию проекта.

Членами команды AzPlagio являются студенты 4 курса кафедры «Инженерия автоматизации процессов» Ильгар Мамедов, Назрин Гурбанова, Агамирза Фаталиев, Адиль Магеррамли, Бахруз Гусейнов и Рухан Будаглы.

EdTech Startup Competition - это конкурс, проводимый среди студентов высших учебных заведений. Основная цель конкурса - выявление студентами актуальных проблем, существующих в сфере образования в нашей стране, и предоставление технологических решений для их устранения.