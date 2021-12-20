В Азербайджане обнародован суммарный размер пенсий, выплаченных с начала года
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародован суммарный размер пенсий, выплаченных пенсионерам в январе - ноябре 2021 года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госфонд социальной защиты при министерстве труда и соцзащиты населения.
"За 11 месяцев нынешнего года пенсионерам выплачено 4220,2 миллиона манатов, что на 117 миллионов манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении фонда.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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