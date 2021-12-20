В Азербайджане может появиться омикрон-штамм коронавируса - инфекционист

БАКУ /Trend / - Омикрон-штамм коронавируса, который считается опасным во всем мире, уже есть в соседних странах. Данный тип вируса может появиться и в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом сказал инфекционист-гепатолог Мардан Алиев.

Он отметил, что в Азербайджане ситуация с пандемией стабильна.

"Число активных пациентов также стабильно. Омикрон-штамм коронавируса распространяется быстрее по сравнению с другими штаммами.Это означает, что риск для нашей страны очень велик. Граждане Азербайджана выезжают в Турцию и Иран. Они могут завести и распространить вирус, даже не зная об этом", - отметил инфекционист-гепатолог.

Отметим, что вчера в Тегеране (Иран) был зарегистрирован первый случай заражения штаммом "омикрон". В России зарегистрировано 25 случаев заражения, в Турции - 6.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)