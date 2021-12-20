Необходимо создать в Азербайджане платформы для обсуждения вопросов образования - министр

БАКУ /Trend/ - Необходимо с 2022 года начать создавать в Азербайджане платформы для обсуждения вопросов образования с участием широких слоев общества.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев на мероприятии, посвященном 90-летию со дня создания Института образования.

По его словам, общественные обсуждения - наиболее важный вопрос в развитии образования.

"Считаю, что необходимо проводить подобные обсуждения на платформе Института образования. Естественно, они должны быть сосредоточены на актуальных вопросах. С другой стороны, для развития образования нужны научные исследования. В этом контексте возможно создание новых моделей политики в сфере образования. Она включает в себя содержание, методику обучения и другие вопросы. Эти изменения могут быть реализованы в рамках серии пилотных проектов", - сказал Амруллаев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)