Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское региональные управления образования

БАКУ /Trend / - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики № 1251 от 27 декабря 2010 года "Об утверждении структуры Министерства образования Азербайджанской Республики" и № 664 от 24 июля 2014 года "Об усовершенствовании структуры Министерства образования Азербайджанской Республики".

Согласно распоряжению, на базе отделов образования созданы региональные управления образования.

Согласно распоряжению, на базе отделов образования Джебраильского, Кельбаджарского, Губадлинского, Лачинского и Зангиланского районов создано Восточно-Зангезурское региональное управление образования, а также Карабахское региональное управление образования на базе отделов образования Агджабединского, Агдамского, Бардинского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Шушинского и Тертерского районов.