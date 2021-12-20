Представители Медицинского Управления Государственного Таможенного Комитета и Центральной Таможенного госпиталя приняли участие в Международном конгрессе в Турции

БАКУ/Trend/ - 16-19 декабря 2021 года заместитель начальника Медицинского Управления Государственного Таможенного Комитета, д.ф.м., доцент Исмаил Эфендиев и врач- инфекционист Центральной таможенной больницы Мадина Абдуллаева приняли участие в Международной Конгрессе «Госпитальные инфекции» (HICON-2021), который проходил в г. Анкара, Турецкая Республика.

В Международном конгрессе HIKON-2021, организованном под эгидй Турецкой ассоциацией инфекционного контроля, приняли участие более 300 участников

В первый день Конгресса были рассмотрены вопросы профилактики инфекций периферических и центральных венозные катетеров, оценки систем инфекционного контроля на примере ведущих клиник США. Обсуждались также актуальные вопросы по применению опыта развитых стран в организации изоляционных мероприятий в больницах, профилактике развития и инфицирования пролежней у стационарных больных.

Во второй день мероприятия были заслушаны доклады о важности лабораторных исследований в анализе данных инфекционного контроля в больницах и оценки эффективности назначаемого лечения, правилах дезинфекции и стерилизации больничного оборудования, вопросах назначения антибиотиков и профилактических мероприятий по предотвращению развития устойчивости к ним, а также современных подходов к лечению стационарных пациентов с латентной, активной и множественной лекарственно-устойчивой формами туберкулеза, контролю над нозокомиальных клостридиальных инфекций и пр.

В последний день Международного конгресса HIKON-2021, проводившегося во время глобальной пандемии COVID-19, обсуждались различные аспекты борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в том числе в ракурсе профилактики внутрибольничных инфекций.

Помимо ежедневных пленарных и панельных заседаний, в программе Конгресса были проведены два практических курса для врачей, дискуссии с ведущими экспертами в области больничного инфекционного контроля, круглые столы, а также социальные мероприятия.