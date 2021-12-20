В Азербайджане выявлено еще 577 случаев заражения коронавирусом, вылечились 672 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 577 случаев заражения коронавирусом, 672 человека вылечились, 9 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 610 895 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 587 338 человек вылечились, 8 208 – скончались, число активных больных составляет 15 349.

За последние сутки в стране проведено 6 777 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 757 381.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)