БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 77 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 5, вторую - 49, третью, бустерную дозу - 23 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 066 951. Первую дозу вакцины получили 5 140 918, вторую - 4 641 918 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 284 115 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)