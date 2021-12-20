Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 77 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 5, вторую - 49, третью, бустерную дозу - 23 человека.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 066 951. Первую дозу вакцины получили 5 140 918, вторую - 4 641 918 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 284 115 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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