Милли Меджлис принял во втором чтении законопроект "О медиа"

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем пленарном заседании 14 декабря обсудил во втором чтении новый законопроект "О медиа", сообщает в понедельник Trend.

Законопроект определяет общие правила организации деятельности в сфере медиа, правовые и экономические основы этой деятельности, а также получение, подготовку, передачу, производство и распространение массовой информации.

Документ состоит из девяти глав и 78 пунктов.

После обсуждений депутаты высказались по законопроекту. Затем документ был вынесен на голосование и принят во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)