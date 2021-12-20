Платите с ABB mobile и получайте кэшбэк до 15 AZN!

Общество 20 декабря 2021 17:28 (UTC+04:00)
Платите с ABB mobile и получайте кэшбэк до 15 AZN!

С сегодняшнего дня стартовала зимняя кампания от ABB mobile, где каждый пользователь, совершивший первую оплату посредством ABB mobile, получает 10 манатов в подарок. Заработанные средства начисляются на карточный счет клиента в форме кэшбэка.

Если клиент активирует «ƏDV geri al» картой Mastercard, совершив первый платеж, он также получит дополнительный кэшбэк в размере 5 манатов.

Чтобы воспользоваться этой кампанией необходимо найти в приложении раздел «Для тебя», затем перейти к опции «Выгодные предложения» и осуществить первый платеж, нажав кнопку «Подключиться». Кампания распространяется на пользователей, которые до сих пор не совершали никаких платежей в приложении ABB mobile. Также следует отметить что данная возможность распространяется на первых 10 000 пользователей.

ABB mobile - это приложение, позволяющее клиентам выполнять различные банковские операции всего за несколько кликов. Приложение можно скачать здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

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