Названо число детсадов в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане насчитывается 1 825 детсадов, 1 692 из которых - государственные. В них воспитываются более 126 тысяч детей.
Об этом сказал во вторник министр образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном распоряжениям в сфере образования, подписанным Президентом Азербайджана 20 декабря, сообщает Trend.
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