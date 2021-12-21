Министр образования Азербайджана рассказал о сборе денег в школах
БАКУ /Trend / - В Азербайджане сбор денег в школах является незаконным.
Как сообщает Trend, об этом заявил на сегодняшнем брифинге министр образования Эмин Амруллаев.
"Подобные случаи были даже во времена, когда я учился в средней школе. Это хроническая проблема в нашем обществе. Ассоциации родителей и учителей не имеют никакого отношения к министерству образования. Если есть нарушение закона в ассоциации, родитель может отказаться от членства, платы членского взноса и посещения собраний", - отметил министр.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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