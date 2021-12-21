Госфонд Азербайджана об отказе в адресной соцпомощи лицам, имеющим несколько мобильных номеров

Общество 21 декабря 2021 17:01 (UTC+04:00)
Госфонд Азербайджана об отказе в адресной соцпомощи лицам, имеющим несколько мобильных номеров

БАКУ /Trend/ - В соцсетях распространена информация о том, что граждане, на имена которых оформлено несколько номеров мобильных телефонов, получают отказ, когда обращаются за адресной социальной помощью.

Как передает во вторник Trend, вопрос в передаче "Социальный час" прокомментировал директор Департамента социальных выплат Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Расим Сафаров.

По его словам, это недостоверная информация.

"На имя одного человека может быть оформлено несколько мобильных номеров, просто в заявлении-декларации это необходимо указать, чтобы были правильно подсчитаны расходы по этим номерам и они учитывались при назначении адресной государственной социальной помощи. Иногда бывает и так, что гражданин даже не знает о том, что на его имени несколько телефонных номеров. При проверке через электронные системы выявляется номер, оформленный на имя гражданина. Если данный номер не указан в заявлении-декларации, то это может стать причиной отказа. Граждане не должны скрывать, сколько номеров оформлено на их имена. Потраченные на них расходы учитываются как коммунальные расходы. Это необходимо с точки зрения правильного подсчета доходов", - сказал директор Департамента.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)

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