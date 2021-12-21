Если в школах есть случаи сбора денег, то это должно быть на добровольной основе - министр образования Азербайджана

БАКУ /Trend / - Если в школах есть случаи сбора денег, то это должно быть на добровольной основе.

Как сообщает Trend, об этом заявил на брифинге министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

"Такие случаи были даже во времена, когда я еще учился в школе. Это хроническая проблема нашего общества. В Азербайджане бесплатное обязательное образование. Ассоциации родителей и учителей не имеют никакого отношения к министерству образования", - сказал министр.

Эмин Амруллаев также отметил, что если родитель после оплаты всех налогов хочет отдать школе хоть один оставшийся манат, то необходимо разработать систему.

"Выплаты родителей должны быть добровольными", - подчеркнул министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)