В Азербайджане выявлено еще 662 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 452 человека

Общество 21 декабря 2021 18:39 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлено еще 662 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 452 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 662 случая заражения коронавирусом, 1 452 человека вылечились, 14- скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 611 557 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 588 790 человек вылечились, 8 222 – скончались, число активных больных составляет 14 545.

За последние сутки в стране проведено 10 157 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 767 538.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

В Азербайджане выявлено еще 662 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 452 человека - Gallery Image
В Азербайджане выявлено еще 662 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 452 человека - Gallery Thumbnail
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