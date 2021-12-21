БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 30 365 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 758, вторую - 3 985, третью, бустерную дозу - 22 622 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 097 316. Первую дозу вакцины получили 5 144 676, вторую - 4 645 903 человека. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 306 737 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)