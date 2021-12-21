В Киеве состоялась встреча с азербайджанцами Украины (ФОТО)

Общество 21 декабря 2021 22:48 (UTC+04:00)
В Киеве состоялась встреча с азербайджанцами Украины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Киеве состоялась встреча с азербайджанцами Украины с участием сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД), было отмечено 31 Декабря – День солидарности азербайджанцев мира, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Во встрече приняли участие более 100 наших соотечественников из различных городов, включая столицу Киев.

На мероприятии, проведенном под модераторством генерального секретаря Рады азербайджанцев Украины (РАУ) Джейхуна Мамедова, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Украины, минутой молчания была почтена память шехидов, погибших за освобождение Родины.

Выступая на встрече, руководитель Аппарата ГКРД Дашгын Раджабли отметил, что в отличие от прежних лет, мы уже встречаемся как представители страны, одержавшей под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в победу Отечественной войне. Представитель Государственного комитета говорил о работе, проделанной во время пандемии и Отечественной войны. Было подчеркнуто, что в период 44-дневной войны диаспоральные структуры организовали при поддержке комитета около 200 мероприятий, направленных на пропаганду в мире азербайджанских реалий. Bсе азербайджанцы, наши соотечественники, независимо от политических взглядов, убеждений и национальности, принимали активное участие в этих мероприятиях. Одна из основных целей комитета сегодня заключается в мощном единстве азербайджанцев в мире, в том числе в Украине.

Сопредседатель Рады азербайджанцев Украины, председатель Конгресса азербайджанцев Киева Олег Крапивин говорил о еще более укрепившемся в последние годы единстве азербайджанцев, проживающих в Украине. Было отмечено, что наша страна положила конец 30-летней оккупации, завоевала имидж страны-победительницы, что придает им, как и всем азербайджанцам, большой стимул. Констатировав успехи, достигнутые молодежью в Украине, в частности, в спортивной сфере, он сказал, что они и впредь будут вести решительную борьбу во имя Азербайджана.

Другой сопредседатель Рады, председатель организации “Объединенная диаспора азербайджанцев Украины” Хикмет Джавадов говорил о деятельности азербайджанцев в Украине во время Отечественной войны, стимуле, который придает диаспоре азербайджанская армия-победительница. Oн отметил, что сегодня единство азербайджанцев Украины направлено на постоянство этой победы.

Временный поверенный в делах Азербайджана в Украине Кямал Халилов сказал, что великий лидер Гейдар Алиев всегда мечтал о единстве азербайджанцев мира. Напомнив о том, что благодаря единству Азербайджан под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева стал страной победительницей, он призвал всех азербайджанцев постоянно беречь это единство.

Выступавшие – представитель Рады азербайджанцев Украины по Днепропетровску Эльдар Тагиев, руководитель молодежной организации РАУ Вагиф Нагиев, ее руководитель по Полтаве Физули Ганбаров, депутат Николаевского городского совета от партии “Служитель народа” Рамиль Амирбеков и другие высказали мнения и предложения. В заключение участники мероприятия поздравили Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с предстоящим 60-летним юбилеем.

После встречи были организованы праздничный концерт и прием с участием украинских официальных лиц, депутатов, политологов и азербайджанцев, прибывших из различных регионов. На концерте выступили руководитель Культурного центра имени Муслима Магомаева, народный артист Украины Гурбан Аббасов, певцы Наталия Кудряшова, Вагиф Нагиев и местные музыкальные группы.

В Киеве состоялась встреча с азербайджанцами Украины (ФОТО) - Gallery Image
В Киеве состоялась встреча с азербайджанцами Украины (ФОТО) - Gallery Image
В Киеве состоялась встреча с азербайджанцами Украины (ФОТО) - Gallery Image
В Киеве состоялась встреча с азербайджанцами Украины (ФОТО) - Gallery Image
В Киеве состоялась встреча с азербайджанцами Украины (ФОТО) - Gallery Image
В Киеве состоялась встреча с азербайджанцами Украины (ФОТО) - Gallery Image
В Киеве состоялась встреча с азербайджанцами Украины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Киеве состоялась встреча с азербайджанцами Украины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Киеве состоялась встреча с азербайджанцами Украины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Киеве состоялась встреча с азербайджанцами Украины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Киеве состоялась встреча с азербайджанцами Украины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Киеве состоялась встреча с азербайджанцами Украины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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