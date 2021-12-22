Выполнена трансплантация печени 7-месячному младенцу и трансплантация почки 4-летнему ребенку (ФОТО)

Общество 22 декабря 2021 15:06 (UTC+04:00)
Выполнена трансплантация печени 7-месячному младенцу и трансплантация почки 4-летнему ребенку (ФОТО)

Выполнена трансплантация печени 7-месячному младенцу и трансплантация почки 4-летнему ребенку.

Наш собеседник - начальник отделения хирургии и трансплантации органов Центрального Таможенного Госпиталя, доктор философии по медицине Мирджалал Кязыми, впервые в регионе и Азербайджане выполнивший операцию по трансплантации печени, внесший большой вклад в развитие трансплантологии в нашей стране, а также в подготовку национальных кадров.

  • Доктор Мирджалал, как нам известно, 12 декабря 2008 года впервые в Азербайджане, на Южном Кавказе и в регионе вы провели операцию по пересадке печени от живого донора. Эта операция заложила основу трансплантации органов в нашей стране. Что вы можете рассказать об этом?

12 декабря – знаменательная дата для нас. В этот день впервые в Азербайджанской Республике и на Южном Кавказе мы провели операцию по пересадке печени от живого донора. Это событие –источник гордости для меня по двум причинам. Во-первых, основная причина моей радости в том, что наше государство, как и в социальных, экономических и других проектах, стало первым в регионе в области трансплантации в здравоохранительной сфере. Во-вторых, мне выпали гордость и ответственность провести эту операцию впервые в регионе и в здравоохранении нашей страны. Разумеется, до выполнения этой операции мы столкнулись с определенными трудностями.

После окончания Азербайджанского медицинского университета я некоторое время проработал на кафедре общей хирургии АМУ. Затем я продолжил обучение в Турции в Эгейском университете. В те годы Центр общей хирургии и трансплантации органов, в том числе Центр трансплантации печени этого университета был центром, в котором больше остальных в Европе выполнялась пересадка печени от живого донора. В период, когда я в этом центре осуществлял деятельность в качестве ведущего специалиста и ответственного сотрудника программы трансплантации печени, я получил обширный научный и практический опыт в данной сфере.

Отмечу, что в период, когда я учился там, я также был руководителем команды по забору органов у трупных доноров в Эгейском регионе, объединяющем около 10 районов. Выезжая на специально выделенных транспортных средствах, а на дальние расстояния – на вертолетах, проводил в этих больницах операции по забору органов от трупных доноров, подарившими свои органы при жизни , и выполнял их трансплантацию в центре, где работал.

Все области медицины, особенно трансплантология, требуют серьезного образования в этой сфере. Эту сферу невозможно изучить с помощью краткосрочных курсов или наблюдения со стороны.

В то же время во время учебы в Эгейском университете, я оказал поддержку врачам из Азербайджана, которые начали обучение на кафедре, где я продолжал свое образование. Сейчас эти врачи успешно продолжают свою деятельность в нашей стране и за рубежом.

В 2008 году я получил приглашение приехать в страну от покойного главного врача Центральной больницы нефтяников Фахреддина Джавадова, и в том же году 12.12.2008 мы впервые в Азербайджане и на Южном Кавказе провели успешную операцию по трансплантации печени.

С этой точки зрения дата 12 декабря 2008 года считается эпохой возрождения азербайджанской трансплантологии.

В 1971-1972 годах покойный академик Мирмамед Джавадзаде начал в нашей стране работы по трансплантации почки. Но по непонятным причинам эти работы не были продолжены. С 2010 года мы начали проводить в Азербайджане операции по трансплантации почки. До сегодняшнего дня в этой сфере сформирована профессиональная команда, начаты работы по подготовке резидентов. Благодаря этой работе в нашей республике сформировано несколько команд по трансплантации.

Отмечу, что проведение операций по трансплантации – командная работа. Наши врачи – профессионалы, получившие образование в Турции, Японии, Англии. В этом деле наряду с работой врачей большую роль играет финансовая поддержка со стороны государства. Так, при поддержке нашего государства были организованы годичные курсы в Турции для местных специалистов, врачей и медсестер. За этот период была обновлена материально-техническая база Центральной больницы нефтяников, больница была отремонтирована за счет государства. При участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Центральной больнице нефтяников состоялось открытие нашего отделения. Это было даром нашего государства азербайджанскому народу, показателем значения, которое оно придает развитию трансплантологии.

В последующие годы началась подготовка профессиональных кадров, к этой работе привлекались местные специалисты, сформировалась команда, которая успешно продолжает свою деятельность и по сей день.

  • Как специалист, имеющий серьезный опыт в сфере трансплантации органов, могли бы вы рассказать о своей текущей деятельности?

Центральный Таможенный Госпиталь, в котором я работаю с 2018 года, обслуживает пациентов, больных коронавирусом. Госпиталь принимает серьезные меры в этом направлении и вносит свой вклад в эту борьбу как одна из самых передовых больниц в нашей стране.

Пандемия COVID-19 не обошла и нас стороной, у нас имелись определенные трудности. Несмотря на все это, мы продолжаем свою деятельность на высоком уровне. Так, на сегодняшний день мы трансплантировали органы около 1500 пациентам.

Наша деятельность заключается в проведении операций по пересадке печени и почки пациентам с больными печенью и почками, которые имеют шанс получить органы от живых доноров. На сегодняшний день мы выполнили около 1500 операций по трансплантации органов. С гордостью хочу отметить, что благодаря нашему опыту и знаниям мы успешно оперировали пациентов всех возрастных групп. Самые молодые наши пациенты - это 7-месячный младенец, которому была пересажена печень от матери, и 4-летний ребенок, которому пересадили почку.

Одной из самых сложных наших операций была редко выполняемая в мире трансплантация печени и одновременно операция на открытом сердце у 7-летнего ребенка. Другому пациенту была проведена операция по трансплантации печени и замене аортального клапана сердца.

Одним из самых больших наших преимуществ является сохранение лидерства в области трансплантации органов не только в стране, но и в регионе. С другой стороны, во время донорских операций наибольшее внимание уделяется тому, чтобы не навредить донору. В связи с этим операции по пересадке почки мы проводим лапароскопическим (закрытым) методом. Этот метод позволяет оперировать доноров через небольшое отверстие, и они могут вернуться к нормальной жизнедеятельности через 3-5 дней.

Кроме того, наша профессиональная команда впервые в регионе провела операцию по извлечению печени у донора путем лапароскопии.

Именно мы выполнили операцию по одновременной трансплантации печени и почек одному и тому же пациенту и дуальная трансплантация печени от двух доноров одному пациенту. Кроме того, как известно, почечная недостаточность - серьезная проблема во всем мире. У больных с несовпадающей группой крови выполняется перекрестная трансплантация органов путем обмена донорами. На сегодняшний день благодаря нашему труду стала возможной операция по перекрестной трансплантации органов для около 16 пациентов.

  • С какими проблемами, недостатками вы сталкиваетесь в этой области? Какие меры принимаются для устранения этих проблем?

Конечно, как и в каждой области, в нашей сфере есть определенные недостатки. На сегодняшний день мы выполняем операции по трансплантации с изъятием органов только у живых доноров. А это значит, что шанс выздороветь получает ограниченное количество людей. Для проведения операций по пересадке легких, сердца, поджелудочной железы, а также печени и почек людям, не имеющим донора, требуется изъятие органов у трупов.

Соответствующим указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в конце прошлого года, был обновлен и усовершенствован закон "О трансплантации органов и (или) тканей человека". Согласно этому закону, со следующего года начнутся работы в этом направлении. Я думаю, что в ближайшем будущем мы будем выполнять также операции по пересадке с использованием органов, изъятых у трупов.

При обновлении закона я как один из членов рабочей группы принимал непосредственное участие в доработке этого закона. Поэтому я уверен, что и наши врачи, и государство заинтересованы в проведении трансплантологических операций с использованием органов, изъятых у трупов. Этот интерес вытекает из внимания государства к здоровью своего гражданина. Этот процесс уже находится в стадии завершения. В настоящее время продолжаются работы по входящим в этот механизм диагностированию смерти мозга, развитию Национального координационного центра по трансплантологии и другим направлениям.

  • Доктор Мирджалал, благодарю за подробное интервью. Проведение операций по трансплантации органов является одним из вопросов, имеющих большое значение для страны. Исходя из наших исследований, можно сказать, что в соседних странах не так активно реализуются программы трансплантации, как в Азербайджане. Выражаем Вам благодарность за успешную деятельность в этой сфере.

Спасибо.

  • Прощаясь, хочу поздравить весь наш народ с наступающим 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Желаю, чтобы наступающий год был удачным и успешным для нас и нашего государства.
Выполнена трансплантация печени 7-месячному младенцу и трансплантация почки 4-летнему ребенку (ФОТО) - Gallery Image
Выполнена трансплантация печени 7-месячному младенцу и трансплантация почки 4-летнему ребенку (ФОТО) - Gallery Image
Выполнена трансплантация печени 7-месячному младенцу и трансплантация почки 4-летнему ребенку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выполнена трансплантация печени 7-месячному младенцу и трансплантация почки 4-летнему ребенку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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