В Азербайджане выявлено еще 648 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 365 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 648 случаев заражения коронавирусом, 1 365 человек вылечились, 16 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 612 205 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 590 155 человек вылечились, 8 238 – скончались, число активных больных составляет 13 812.

За последние сутки в стране проведен 9 891 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 777 429.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)